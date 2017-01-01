Два человека пострадали в ДТП на Лермонтовском проспекте

Автор: denis947 Дата публикации: 22:36

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Два человека госпитализированы после ДТП на юго-востоке Москвы. На Лермонтовском проспекте у дома 8 при движении в сторону области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Автомобиль "Ауди" протаранил "Хонду" и еще задел два автомобиля. В результате столкновения "Ауди" загорелась. Водитель и пассажир получили различные травмы и были госпитализированы в больницы. Все обстоятельства случившегося выясняются.