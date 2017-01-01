Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Два человека пострадали в ДТП на Лермонтовском проспекте

Два человека пострадали в ДТП на Лермонтовском проспекте

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:36
  • 92
  • 1

Два человека госпитализированы после ДТП на юго-востоке Москвы. На Лермонтовском проспекте у дома 8 при движении в сторону области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Автомобиль "Ауди" протаранил "Хонду" и еще задел два автомобиля. В результате столкновения "Ауди" загорелась. Водитель и пассажир получили различные травмы и были госпитализированы в больницы. Все обстоятельства случившегося выясняются.

  • 92
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    23:25
    АГН в 23:23: http://www.mskagency.ru/materials/2715067
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
21:35 | Max_019
У метро «Отрадное» после ремонта открылись подземные переходы
296 0
20:26 | alextsaryev99
Наезд на пешеходов на Волжском бульваре
25 0
15.10 14:49 | denis947
Спасатели распилили упавшее дерево на Люблинской улице
47 0
04.05 11:59 | podobedov2003
Возвращение авиации после репетиции Парада Победы в Москве
623 2
19.09 11:17 | denis947
На Лермонтовском проспекте взорвали банкоматы