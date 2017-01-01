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Два человека серьезно пострадали в крупном ДТП на Шоссейной улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
01:13
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Два человека получили тяжелые травмы в результате серьезного ДТП на юго-востоке Москвы. На Шоссейной улице в районе Курьяновского бульвара столкнулись два легковых автомобиля "Ниссан", "БМВ" и уборочная дорожная техника. В результате мощного столкновения "Ниссана" с уборочной техникой иномарка загорелась, а коммунальную технику отбросило назад и опрокинуло. Также пострадал еще один автомобиль "БМВ". В результате ДТП водителя уборочной техники выбросило из кабины на дорогу. Очевидцы аварии с помощью огнетушителей потушили загоревшийся автомобиль и вытащили из него пострадавшего водителя. На место аварии прибыли пожарно-спасательные подпазделения и бригады Скорой помощи. Оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы в больницы в тяжелом состоянии. Все обстоятельства аварии выясняются.

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