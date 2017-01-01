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Главная  /  Репортажи  /  В ЕАО жители посёлка Николаевка боятся утонуть в нечистотах

В ЕАО жители посёлка Николаевка боятся утонуть в нечистотах

Автор:
tatyana_dfo
Дата публикации:
09:29
  • 58
  • 1


После наводнения 2013 года в посёлке Николаевка Смидовичского района Еврейской автономной области была разрушена система канализации, очистные сооружения не работают. Уже более трёх лет все нечистоты поселка с населением 8 тысяч человек разливаются по рельефу, по подвалам многоквартирных домов, по огородам, сливаются по территории водоохранной зоны и беспрепятственно попадают в реку Тунгуска.

Вместо репортажей о нечистотах можно было бы показать нашу прекрасную природу, реки, озера, редких птиц, но этого просто скоро не останется, если мы не будем кричать о нашей страшной экологической беде, мы всячески стараемся привлечь внимание федеральных чиновников, т.к. от местных толку нет. На днях мы, в очередной раз, получили ответ из прокуратуры ЕАО о том, что нашим властям дана отсрочка по восстановлению канализации в поселке Николаевка до декабря 2019 года. В 2014 году восстановить систему канализации обещали к 2016 году, затем - 2017.... В 2020 году нам дадут очередной "завтрак" на два года.

Когда был поднят вопрос по свалке в Балашихе, Президент в недоумении поинтересовался у Донского : а там, что не люди живут, им еще предлагаете дышать два года этой свалкой?! Наш областной руководитель Росприроднадзора, г-н Кузнецов, в апреле 2017 года репортерам Вести-Биробиджан сообщил, что разлив нечистот не так уж и опасен, все гадости испаряются, а вода в заливе Тунгуски не опасна. Однако, в 2014 году издание EAOMedia опубликовало статью "Утонуть в нечистотах боятся жители п. Николаевка ЕАО", где в частности опубликованы результаты проб в заливе Тунгуски: "По органическим и нефтехимическим ингредиентам обнаружили превышения допустимых концентраций". Также, в 2015 году телекомпания Губерния в новостях показала репортаж об экологической обстановке в Николаевке, также упомянув, что качество воды в Тунгуске относится к классу "очень загрязненный".

Возникает вопрос: так за кого нас принимает глава Росприроднадзора ЕАО, доказывая нам, что за более чем три года постоянного слива нечистот вода в Тунгуске стала чище? Как, занимая такую должность, в погонах со звездами, на основном новостном канале кормить людей с лопаты собственно говоря тем, что у нас тут разливается?
В Управлении природных ресурсов ЕАО есть еще один очень занимательный руководитель Кац Валерия Михайловна, которая в принципе одним утверждением описала всю жизнь в нашей области: Вода из крана в Биробиджане не опасна, но лучше ее не пить

И ведь так у нас повсеместно: дороги не опасны - но ездить по ним не желательно; в водоемах вода не опасна - но купаться не желательно; здравоохранение скорее живо - но болеть не желательно и так до бесконечности.
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Комментарии (1)

  • tatyana_dfo
    03:56
    По названию: разлив канализации охватывает весь поселок, не только прибрежную территорию, а еще и дворы, дороги, тротуары, подъезды. За зиму ситуация не улучшиться, уже этой весной коммунальщики предупреждали, что оставшиеся трубы эту зиму не переживут и КНС можно даже не запускать. Так что к марту 2018 года мы либо поплывем через нечистоты к избирательным участками, либо не будем мараться и не пойдем на выборы вообще, ведь ничего не меняется к лучшему...
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