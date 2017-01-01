На станции метро "Динамо" прошли учения МЧС
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 03:51
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На севере Москвы на станции метро "Динамо" Замоскворецкой линии метрополитена прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде учений в техническом помещении эскалаторных механизмов произошло возгорание, что привело к задымлению на платформе и вестибюле станции. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения произвели эвакуацию более 100 пасссажиров с остановившихся эскалаторов и потушили условный очаг пожара. В учениях также были задействованы медицинские бригады и аварийные службы метрополитена.
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