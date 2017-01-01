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Ветренное и теплое утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
09:33
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В столице потеплело до 9С, но есть сильные порывы ветра.

  • 19
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Комментарии (0)

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