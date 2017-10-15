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В Петербурге сняли на видео разъезжающий по встречке автомобиль

Автор:
denim
Дата публикации:
13:19
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Автомобиль, движущийся по встречной полосе, попал в объектив регистратора в Санкт-Петербурге.

По словам мобильного репортёра, белая иномарка ехала не в своей полосе на улице Днепропетровской накануне вечером. Как видно на кадрах, машине удалось прижаться к отбойнику - видимо, чтобы меньше мешать другим участникам дорожного движения.

Каким образом и с какой целью легковушка оказалась на встречке - не уточняется. При этом, очевидцы отмечают, что за рулём находилась девушка. "Она просто умничка," - пишет житель Санкт-Петербурга.
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