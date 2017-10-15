В Петербурге сняли на видео разъезжающий по встречке автомобиль
- Автор:
- denim
- Дата публикации:
- 13:19
-
- 49
По словам мобильного репортёра, белая иномарка ехала не в своей полосе на улице Днепропетровской накануне вечером. Как видно на кадрах, машине удалось прижаться к отбойнику - видимо, чтобы меньше мешать другим участникам дорожного движения.
Каким образом и с какой целью легковушка оказалась на встречке - не уточняется. При этом, очевидцы отмечают, что за рулём находилась девушка. "Она просто умничка," - пишет житель Санкт-Петербурга.
- 49
Комментарии (0)