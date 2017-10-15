В Петербурге сняли на видео разъезжающий по встречке автомобиль

Автор: denim Дата публикации: 13:19

49

49 0

49

49 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195079

Автомобиль, движущийся по встречной полосе, попал в объектив регистратора в Санкт-Петербурге.По словам мобильного репортёра, белая иномарка ехала не в своей полосе на улице Днепропетровской накануне вечером. Как видно на кадрах, машине удалось прижаться к отбойнику - видимо, чтобы меньше мешать другим участникам дорожного движения.Каким образом и с какой целью легковушка оказалась на встречке - не уточняется. При этом, очевидцы отмечают, что за рулём находилась девушка. "Она просто умничка," - пишет житель Санкт-Петербурга.