Самосвал с щебнем провалился в забытый бункер в Подмосковье (ВИДЕО)

Автор: Олег Клочков Дата публикации: 12:16

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48 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195084

ЧП произошло в Московской области в ночь на вторник, с 16 на 17 октября 2017 года. Кадры с места провала прислал мобильный репортёр.По словам очевидцев, самосвал, груженый щебнем, приехал к месту ремонтных дорожных работ в селе Старое Бобренево. И там провалился в забытый бункер. Многотонная машина зависла на полтора метра над внезапно появившейся ямой.К счастью, водитель большегруза отделался лишь испугом. "Вот, что значит проводить работы без проектной документации и не соблюдать технологии," - пишет мобильный репортёр.