Самосвал с щебнем провалился в забытый бункер в Подмосковье (ВИДЕО)
- Автор:
- Олег Клочков
- Дата публикации:
- 12:16
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- 48
По словам очевидцев, самосвал, груженый щебнем, приехал к месту ремонтных дорожных работ в селе Старое Бобренево. И там провалился в забытый бункер. Многотонная машина зависла на полтора метра над внезапно появившейся ямой.
К счастью, водитель большегруза отделался лишь испугом. "Вот, что значит проводить работы без проектной документации и не соблюдать технологии," - пишет мобильный репортёр.
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