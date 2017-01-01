Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Самосвал с щебнем провалился в забытый бункер в Подмосковье (ВИДЕО)

Самосвал с щебнем провалился в забытый бункер в Подмосковье (ВИДЕО)

Автор:
Олег Клочков
Дата публикации:
12:16
  • 48
  • 0

ЧП произошло в Московской области в ночь на вторник, с 16 на 17 октября 2017 года. Кадры с места провала прислал мобильный репортёр.

По словам очевидцев, самосвал, груженый щебнем, приехал к месту ремонтных дорожных работ в селе Старое Бобренево. И там провалился в забытый бункер. Многотонная машина зависла на полтора метра над внезапно появившейся ямой.

К счастью, водитель большегруза отделался лишь испугом. "Вот, что значит проводить работы без проектной документации и не соблюдать технологии," - пишет мобильный репортёр.
  • 48
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

178 0
16.10 14:05 | Разведчик
В ДТП на Минском шоссе пострадал один человек
9 0
12:37 | mreportertv
Американский экстремал прыгнул в бездну
18 0
11:46 | leonidm_n
Дороги Петропавловска-Камчатского сняли на видео
153 2
16.10 01:28 | Разведчик
В ТЦ "Атлас" в подмосковном городе Одинцово произошел пожар
58 1
09:29 | tatyana_dfo
В ЕАО жители посёлка Николаевка боятся утонуть в нечистотах