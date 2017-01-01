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Главная  /  Репортажи  /  Трёхлетний ребёнок оседлал живую змею

Трёхлетний ребёнок оседлал живую змею

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:15
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Кадры, которые одновременно шокировали - и умилили Интернет-пользователей.

Сообщается, что снято во Вьетнаме, где трёхлетний ребёнок - оседлал огромного питона. Многие бы, наверное, даже не подошли к такой рептилии. А вот улыбчивый мальчик- обращается с ней, как с членом своей семьи. Которым змея, собственно, и является.

Блогерам удалось выяснить, что он живёт в этом доме вот уже несколько лет. И опасности для малыша - по крайней мере, по словам его родителей - не представляет.
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