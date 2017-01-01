Трёхлетний ребёнок оседлал живую змею
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:15
-
- 15
Сообщается, что снято во Вьетнаме, где трёхлетний ребёнок - оседлал огромного питона. Многие бы, наверное, даже не подошли к такой рептилии. А вот улыбчивый мальчик- обращается с ней, как с членом своей семьи. Которым змея, собственно, и является.
Блогерам удалось выяснить, что он живёт в этом доме вот уже несколько лет. И опасности для малыша - по крайней мере, по словам его родителей - не представляет.
- 15
Комментарии (0)