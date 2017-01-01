Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Американский экстремал прыгнул в бездну

Американский экстремал прыгнул в бездну

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:37
  • 9
  • 0

Американский экстремал напугал интернет-пользователей смертельным прыжком в бездну.

Сообщается, что произошло это в Йосемитском национальном парке. 33-летний Райан Дженкс без парашюта шагнул со скалы в пропасть, глубина которой – почти четверть километра. В качестве страховки мужчина использовал лишь тонкую веревку. Удивительно, но экстремал остался жив.

«Не пытайтесь это повторить самостоятельно!» - призывает автор ролика. В комментариях под видео он признался, что уже очень давно занимается подобного рода трюками. А к этому смертельно опасному прыжку Дженкс готовился целый год.
  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

48 0
12:16 | Олег Клочков
Самосвал с щебнем провалился в забытый бункер в Подмосковье (ВИДЕО)
100 0
16.10 14:34 | a.milkov
Житель Екатеринбурга показал состояние хоккейной коробки
38 0
16.10 14:54 | mreportertv
Страшные лесные пожары бушуют в американском штате Калифорния
35 0
10.10 13:28 | mreportertv
В Турции парапланерист упал в море
36 0
06.10 12:45 | mreportertv
Любитель экстрима вскарабкался на пятиэтажку по водосточной трубе