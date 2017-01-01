Американский экстремал прыгнул в бездну
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:37
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Сообщается, что произошло это в Йосемитском национальном парке. 33-летний Райан Дженкс без парашюта шагнул со скалы в пропасть, глубина которой – почти четверть километра. В качестве страховки мужчина использовал лишь тонкую веревку. Удивительно, но экстремал остался жив.
«Не пытайтесь это повторить самостоятельно!» - призывает автор ролика. В комментариях под видео он признался, что уже очень давно занимается подобного рода трюками. А к этому смертельно опасному прыжку Дженкс готовился целый год.
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