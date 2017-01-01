Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:45
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Началось всё с того, что водитель автобуса рано утром потерял управление своим транспортным средством. Ушёл в занос, протаранил ограждение, снёс фонарный столб - и, в конечном итоге, врезался в будку, где расположен вход на станцию стамбульского метробуса. Как раз в тот момент, когда внутрь - проходили несколько пассажиров.
По счастливой случайности, удар получился не настолько сильным, чтобы привести к жертвам. Ну а причина, как сообщается, скорее всего, недосып человека за рулём.
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