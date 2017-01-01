Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В парке "Зарядье" открылась фотовыставка "Заповедная Россия"

В парке "Зарядье" открылась фотовыставка "Заповедная Россия"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:13
  • 20
  • 0

В парке "Зарядье" открылась фотовыставка "Заповедная Россия".

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
15:58 | Sargo
Контролеры Мосгортранса вызвали наряд полиции за безбилетный проезд в Москве
22 0
14:14 | LaimeLaim
Осенний город
29 0
13.09 16:07 | Uwis
Фотовыставка "Imgine France. Фантастическое путешествие" открылась на Крымской набережной в парке "Музеон"
22 0
16.10 11:50 | Uwis
Фестиваль Moscow Design Week 2017 прошел в «Зарядье»