Монтаж конструкций интерактивных павильонов Московского зоопарка на Манежной площади

Автор: Sargo Дата публикации: 14:11

18

18 0

Горожане и гости Москвы смогут посетить виртуальный зоопарк на Манежной площади с 18 по 22 октября.