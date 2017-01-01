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Монтаж конструкций интерактивных павильонов Московского зоопарка на Манежной площади

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:11
  • 18
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Горожане и гости Москвы смогут посетить виртуальный зоопарк на Манежной площади с 18 по 22 октября.

  • 18
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