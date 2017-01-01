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Массовое ДТП произошло на трассе, окутанной дымом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:43
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Дорожная авария в кромешном дыму. Пользователи обсуждают массовое ДТП, которое случилось из-за природного пожара на южной трассе - предположительно, в Краснодарском крае.

На обочине пылала трава, дорога, как видно на кадрах, была затянута густой пеленой. Одна машина притормозила в дыму, другая ударила в нее сзади - далее автомобили начали врезаться друг в друга по принципу домино. Видимость на месте пожара, по словам мобильных репортеров, была практически нулевой. Однако водители не учли все риски и пытались проскочить опасный участок на большой скорости.

Очевидцы сообщают о том, что в результате оказались разбиты как минимум три автомобиля. Люди не пострадали.
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