Массовое ДТП произошло на трассе, окутанной дымом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:43
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На обочине пылала трава, дорога, как видно на кадрах, была затянута густой пеленой. Одна машина притормозила в дыму, другая ударила в нее сзади - далее автомобили начали врезаться друг в друга по принципу домино. Видимость на месте пожара, по словам мобильных репортеров, была практически нулевой. Однако водители не учли все риски и пытались проскочить опасный участок на большой скорости.
Очевидцы сообщают о том, что в результате оказались разбиты как минимум три автомобиля. Люди не пострадали.
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