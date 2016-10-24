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На Чистопрудном бульваре в Москве убирают опавшую листву

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:05
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  • 0

На Чистопрудном бульваре в Москве убирают листву, очищают поверхность пруда, чистят газоны.

  • 13
  • 0

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