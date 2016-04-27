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Главная  /  Репортажи  /  Олег Газманов попал в ДТП из-за ямы на дороге в Пермском крае

Олег Газманов попал в ДТП из-за ямы на дороге в Пермском крае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:51
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Яму, в которую попала в Пермской крае машина Олега Газманова, уже залатали. Об этом сегодня сообщил сам музыкант.

Накануне на своей странице в Инстаграмм певец рассказал о том, что пробил два колеса на трассе под Пермью. Он ехал на свой концерт, который состоится в среду. Позже Олег Газманов опубликовал еще одно видео, где сообщил, что пока меняли колеса, в яму угодила еще одна машина.

Пользователи поблагодарили Олега Газманова за предупреждение, посетовали на качество дорог в Пермском крае и пожелали певцу хорошей дороги.
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