Олег Газманов попал в ДТП из-за ямы на дороге в Пермском крае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:51
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Накануне на своей странице в Инстаграмм певец рассказал о том, что пробил два колеса на трассе под Пермью. Он ехал на свой концерт, который состоится в среду. Позже Олег Газманов опубликовал еще одно видео, где сообщил, что пока меняли колеса, в яму угодила еще одна машина.
Пользователи поблагодарили Олега Газманова за предупреждение, посетовали на качество дорог в Пермском крае и пожелали певцу хорошей дороги.
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