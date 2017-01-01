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Крупные лесные пожары бушуют в Португалии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:07
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Страшными кадрами делятся в сети пользователи из Португалии.

Там до сих пор не могут справиться с лесными пожарами. Огонь подступает к трассам. Где-то зарево видно вдалеке, а где-то водителям приходится ехать, как видно на этих кадрах, буквально через пламя. Асфальт засыпают искры. В стекла летит пепел.

Автомобилисты стараются быстрее проехать участок, но сильно не разгонишься - видимость из-за дыма практически нулевая.
Сообщается, что в некоторых районах огонь угрожает населённым пунктам.

Автор этого видео стал очевидцем разгоревшегося пожара. Небольшой очаг в считанные минуты захватил десятки квадратных метров.

Не менее впечатляющими стали и эти кадры португальского мобильного репортёра. Здесь огонь и дым на горизонте стоят буквально стеной.

Сильный ветер не оставляет возможности быстро потушить огонь. Потоками воздуха искры уносит на сотни метров - в результате новые и новые очаги возгорания.
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