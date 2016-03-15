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Главная  /  Репортажи  /  В Ирландии шторм "Офелия" привёл к разрушениям и жертвам

В Ирландии шторм "Офелия" привёл к разрушениям и жертвам

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:35
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Сорванные крыши, поваленные деревья, разрушенные спортивные стадионы. Шторм с шекспировским названием Офелия - прошёлся по Ирландии.

И последствия его визита - по-шекспировски же драматичны. Сообщается, что метеорологи назвали этот удар стихии - сильнейшим за последние пятьдесят лет. А ролики от местных мобильных репортёров - это подтверждают. Порывы ветра были настолько сильными, что даже пассажирские самолёты - при заходе на посадку - как видно на этих кадрах, угрожающе кренились: пассажирам, да и экипажу, явно пришлось несладко. На земле - тоже хватало острых ощущений.

Ураган опрокидывал дворовые тенты и детские батуты, сдирал газоны, а в портах - раскачивал и переворачивал лодки, словно игрушечные.
Правда, нашлись среди ирландцев и те, кому никакой ураган - похоже, не страшен. Герой этого ролика, например, решил поплавать - несмотря на огромные волны: видимо, очень уж любит экстрим.
А ещё один, как видно на этих кадрах, отправился в весёлую поездку с помощью скейтборда и обычного зонтика.
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