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Прохладный день в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:34
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В Москве установилась прохладная погода. Дует северо-западный ветер. Атмосферное давление составляет 746 мм рт. ст. Температура поднялась до отметки +10°C.

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