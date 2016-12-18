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Московское центральное кольцо (МЦК) с 2018 года сократит интервал движение поездов

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:35
  • 14
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Московское центральное кольцо (МЦК) с 2018 года сократит интервал движение поездов до 4х минут.

  • 14
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