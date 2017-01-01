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Рэп-батлл роботов прошёл на робостанции на ВДНХ в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:41
  • 22
  • 1

Москва, СВАО, пр. Мира, д. 119, стр. 2, Робостанция. Рэп-батлл роботов прошёл на робостанции на ВДНХ.

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    21:37
    Я вроде правильно написал: Рэп-баттл. Хорошо бы везде исправить: в заголовке, в описании и тег.
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