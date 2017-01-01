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Главная  /  Репортажи  /  Калибровская улица и Мурманский проезд в СВАО попали в зону платной парковки

Калибровская улица и Мурманский проезд в СВАО попали в зону платной парковки

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17.10 22:28
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С 18 октября улица Калибровская и Мурманский проезд в Останкинском районе Северо-Восточного округа столицы войдут в зону платной парковки.

Жители района, проживающие в окрестностях, могут оформлять резидентные парковочные разрешения. Сделать это можно двумя способами – через центр госуслуг «Мои документы» или онлайн на сайте mos.ru.

Вариантов решения паркинга – тоже два – бесплатное — дающее право на парковку с 20.00 до 8.00, либо платное на круглосуточную парковку за 3000 рублей в год.

Перечень документов необходимых для оформления разрешения можно узнать на сайте http://parking.mos.ru/ или в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону +7(495)539-54-54 и 3210 с мобильного.

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