Калибровская улица и Мурманский проезд в СВАО попали в зону платной парковки

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19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195121

С 18 октября улица Калибровская и Мурманский проезд в Останкинском районе Северо-Восточного округа столицы войдут в зону платной парковки.Жители района, проживающие в окрестностях, могут оформлять резидентные парковочные разрешения. Сделать это можно двумя способами – через центр госуслуг «Мои документы» или онлайн на сайте mos.ru.Вариантов решения паркинга – тоже два – бесплатное — дающее право на парковку с 20.00 до 8.00, либо платное на круглосуточную парковку за 3000 рублей в год.Перечень документов необходимых для оформления разрешения можно узнать на сайте http://parking.mos.ru/ или в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону +7(495)539-54-54 и 3210 с мобильного.