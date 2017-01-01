Калибровская улица и Мурманский проезд в СВАО попали в зону платной парковки
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 17.10 22:28
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Жители района, проживающие в окрестностях, могут оформлять резидентные парковочные разрешения. Сделать это можно двумя способами – через центр госуслуг «Мои документы» или онлайн на сайте mos.ru.
Вариантов решения паркинга – тоже два – бесплатное — дающее право на парковку с 20.00 до 8.00, либо платное на круглосуточную парковку за 3000 рублей в год.
Перечень документов необходимых для оформления разрешения можно узнать на сайте http://parking.mos.ru/ или в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону +7(495)539-54-54 и 3210 с мобильного.
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