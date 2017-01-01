Платформа станции «Кутузовская» Филёвской линии временно закроется для пассажиров с 18 октября

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17.10 22:31

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В связи с проведением работ по реконструкции Филёвской линии будет изменен режим работы станции «Кутузовская». С 18 октября посадка и высадка пассажиров, следующих по Филёвской линии в сторону центра, на станции «Кутузовская» производиться не будет. Для проезда из области до станции «Кутузовская» необходимо будет доехать до станции «Студенческая» и вернуться назад. Для проезда со станции «Кутузовская» в сторону центра пассажирам необходимо будет доехать до станции «Фили» и перейти на поезд, следующий в центр. При этом время в пути увеличится не более чем на 15 минут. Кроме этого, пассажиры смогут воспользоваться станцией «Кутузовская» Московского центрального кольца.