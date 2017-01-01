Рэп-баттл роботов прошёл на «Робостанции» на ВДНХ

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 17.10 22:41

49

49 0

17 октября впервые на территории «Робостанции» на ВДНХ два человекоподобных робота выясняли отношения в форме рэп-баттла, в ходе которого продемонстрировали всем гостям искусство владения мимикой и жестами, а также интонацией и способностью реагировать на слова оппонента. Искусственный интеллект научился писать рэп, но теперь роботы продемонстрировали свой исполнительский талант. Выступление роборэперов было посвящено проблемам современной культуры и робототехники в России и мире. Провёл мероприятие ведущий Comedy Radio Тимур Ромашко. После окончания рэп-баттла все желающие смогут пообщаться с MC, а также при помощи специальной роботизированной музыкальной станции Mash Machine попробовать себя в роли диджея и композитора. Робот-победитель рэп-баттла будет определен во время боев роботов «БРОНЕБОТ» 29 октября 2017 года в СК «Олимпийский».