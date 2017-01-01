Автомобиль сгорел при пожаре в гаражах в Новопеределкино

Автор: Разведчик Дата публикации: 17.10 23:20

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Загорелся двухэтажный кирпичный гараж на улице Федосьино. Пожар начался на первом ярусе гаража, где находился автомобиль Додж. За короткое время пламя охватило весь гараж, автомобиль и соседний бокс на общей площади 50 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на верхний ярус и на соседние гаражи. Прибывшими пожарными подразделениями производилось вскрытие ворот гаражей и подавались пенные стволы. Сбить пламя удалось через 20 минут, а полностью ликвидировали возгорание через час. К тушению привлекались 6 пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. По словам сторожей автостоянки, до начала пожара в сгоревших боксах никого из людей не было, электричество было отключено. Что именно могло послужить причиной пожара устанавливается.