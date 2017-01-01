Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль сгорел при пожаре в гаражах в Новопеределкино

Автомобиль сгорел при пожаре в гаражах в Новопеределкино

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17.10 23:20
  • 53
  • 0

Загорелся двухэтажный кирпичный гараж на улице Федосьино. Пожар начался на первом ярусе гаража, где находился автомобиль Додж. За короткое время пламя охватило весь гараж, автомобиль и соседний бокс на общей площади 50 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на верхний ярус и на соседние гаражи. Прибывшими пожарными подразделениями производилось вскрытие ворот гаражей и подавались пенные стволы. Сбить пламя удалось через 20 минут, а полностью ликвидировали возгорание через час. К тушению привлекались 6 пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. По словам сторожей автостоянки, до начала пожара в сгоревших боксах никого из людей не было, электричество было отключено. Что именно могло послужить причиной пожара устанавливается.

  • 53
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

16 0
17.10 22:57 | Uwis
После капитального ремонта Раушскую набережную в Москве вновь украсила обновленная архитектурно-художественная подсветка
33 0
17.10 16:06 | Валентин Ерочкин
Частный дом загорелся в посёлке Рузаевка Республики Мордовия
48 1
16.10 11:21 | Max_019
В Сколково начал работу форум «Открытые инновации»
428 1
09.06 14:51 | leonidpro
Владельцы машиномест в многоярусном гараже выгоняют рейдеров в Москве