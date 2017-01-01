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"За что мы платим налоги?": житель Камчатки возмущён состоянием дороги в Усть-Большерецком районе

Автор:
Kamch
Дата публикации:
08:30
  • 28
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Житель Камчатского края возмущён состоянием дороги в Усть-Большерецком районе края.

По словам мобильного репортёра, трасса, ведущая к Петропавловску-Камчатскому сплошь покрыта выбоинами. И "решето" вместо ровного асфальта лежит на протяжении 120 километров.

Полотно находится в таком состоянии, по словам местных жителей, несколько месяцев. "И никто ничего делать не делает. За что мы платим налог?" - пишет мобильный репортёр.

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