"За что мы платим налоги?": житель Камчатки возмущён состоянием дороги в Усть-Большерецком районе

Автор: Kamch Дата публикации: 08:30

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28 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195129

Житель Камчатского края возмущён состоянием дороги в Усть-Большерецком районе края.По словам мобильного репортёра, трасса, ведущая к Петропавловску-Камчатскому сплошь покрыта выбоинами. И "решето" вместо ровного асфальта лежит на протяжении 120 километров.Полотно находится в таком состоянии, по словам местных жителей, несколько месяцев. "И никто ничего делать не делает. За что мы платим налог?" - пишет мобильный репортёр.