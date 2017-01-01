"За что мы платим налоги?": житель Камчатки возмущён состоянием дороги в Усть-Большерецком районе
- Автор:
- Kamch
- Дата публикации:
- 08:30
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По словам мобильного репортёра, трасса, ведущая к Петропавловску-Камчатскому сплошь покрыта выбоинами. И "решето" вместо ровного асфальта лежит на протяжении 120 километров.
Полотно находится в таком состоянии, по словам местных жителей, несколько месяцев. "И никто ничего делать не делает. За что мы платим налог?" - пишет мобильный репортёр.
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