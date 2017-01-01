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Более 400 человек эвакуировано из здания Ярославского вокзала из-за сообщения о минировании

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:05
  • 48
  • 0

Более 400 человек эвакуировано из здания Ярославского вокзала из-за сообщения о минировании.

  • 48
  • 0

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