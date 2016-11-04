Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сорвиголова из Финляндии превратил экскаватор в аттракцион

Сорвиголова из Финляндии превратил экскаватор в аттракцион

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:37
  • 18
  • 0

Экстрим - бывает разным. В том числе - весьма экзотическим.

Сорвиголова из Финляндии, который, как сообщается, устал от скайдайвинга и других более-менее традиционных развлечений, решил попробовать кое-что новое. Прикрепил себя к ковшу экскаватора - с помощью страховочного троса. И отправился в вот такой весёлый круговой полёт.

Без устойчивого вестибулярного аппарата повторять подобное не стоит. Да и вообще - трюк весьма опасный. Зато. как видно на кадрах, зрелищный. Кстати, последнее слово тут осталось за товарищами финна. Шутки ради они издевательски - оставили его болтаться в воздухе.
  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

33 0
17.10 12:37 | mreportertv
Американский экстремал прыгнул в бездну
34 0
05.10 12:49 | mreportertv
Молодожёны прокатились в ковше экскаватора в день свадьбы на Филиппинах
36 0
10.10 13:28 | mreportertv
В Турции парапланерист упал в море
145 0
16.03 12:40 | Аноним
Автобус опрокинулся в кювет на границе Финляндской республики и России
140 0
04.11.2016 09:57 | Vitneo1988
«Сумасшедший Чистильщик» замечен на улице Новоорловской в Москве