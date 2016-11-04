Сорвиголова из Финляндии превратил экскаватор в аттракцион
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:37
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Сорвиголова из Финляндии, который, как сообщается, устал от скайдайвинга и других более-менее традиционных развлечений, решил попробовать кое-что новое. Прикрепил себя к ковшу экскаватора - с помощью страховочного троса. И отправился в вот такой весёлый круговой полёт.
Без устойчивого вестибулярного аппарата повторять подобное не стоит. Да и вообще - трюк весьма опасный. Зато. как видно на кадрах, зрелищный. Кстати, последнее слово тут осталось за товарищами финна. Шутки ради они издевательски - оставили его болтаться в воздухе.
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