В Индии буйная корова сбила мотоциклиста
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:49
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Владелец байка пытался проехать по узкой улице и не заметил опасности, неожиданно появившейся позади него. Одна корова преследовала другую, пытаясь поддеть ее рогами. Убегавшее копытное мчалось, не разбирая дороги. Животное снесло мотоциклиста и, споткнувшись об него, побежало дальше.
Пострадавший не мог подняться с асфальта, ему на помощь сбежались прохожие. По словам очевидцев, мотоциклист остался жив, хотя и получил множество серьезных травм.
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