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В Индии буйная корова сбила мотоциклиста

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:49
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Коровы в Индии – неприкосновенные животные, и из-за этого могут быть очень опасны. В одном из штатов этой страны мчавшаяся по городу корова сбила мотоциклиста. Происшествие сняла на видео камера наблюдения.

Владелец байка пытался проехать по узкой улице и не заметил опасности, неожиданно появившейся позади него. Одна корова преследовала другую, пытаясь поддеть ее рогами. Убегавшее копытное мчалось, не разбирая дороги. Животное снесло мотоциклиста и, споткнувшись об него, побежало дальше.

Пострадавший не мог подняться с асфальта, ему на помощь сбежались прохожие. По словам очевидцев, мотоциклист остался жив, хотя и получил множество серьезных травм.
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