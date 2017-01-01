Столб раздавил дорогую иномарку на трассе в Китае
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:55
-
- 17
Машина ехала по дороге, и вдруг на нее обрушилась часть уличной конструкции. Переднюю часть автомобиля разнесло вдребезги. По словам пользователей, теперь иномарка восстановлению не подлежит.
А вот водителю повезло – казалось бы, неминуемая смерть прошла мимо, буквально в нескольких сантиметрах. Через несколько секунд после происшествия шокированный мужчина самостоятельно выбрался из разбитого салона и начал звонить в полицию.
- 17
Комментарии (0)