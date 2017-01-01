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Главная  /  Репортажи  /  Столб раздавил дорогую иномарку на трассе в Китае

Столб раздавил дорогую иномарку на трассе в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:55
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В Китае столб столкнулся с дорогой спортивной иномаркой - да, такое тоже бывает. Именно так пользователи комментируют видео, выложенное в социальных сетях.

Машина ехала по дороге, и вдруг на нее обрушилась часть уличной конструкции. Переднюю часть автомобиля разнесло вдребезги. По словам пользователей, теперь иномарка восстановлению не подлежит.

А вот водителю повезло – казалось бы, неминуемая смерть прошла мимо, буквально в нескольких сантиметрах. Через несколько секунд после происшествия шокированный мужчина самостоятельно выбрался из разбитого салона и начал звонить в полицию.
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