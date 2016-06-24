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На стойках "Живое общение" метро в продаже появились браслеты с картой "Тройка"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:12
  • 14
  • 0

На стойках "Живое общение" метро в продаже появились браслеты с картой "Тройка".

  • 14
  • 0

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