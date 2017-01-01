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В Воронеже на видео попало нарушение ПДД

Автор:
nik808_1
Дата публикации:
12:16
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Эти кадры прислал мобильный репортёр из Воронежа. По словам автомобилиста, в объектив его регистратора попало сразу два нарушения ПДД.

На бульваре Победы перед светофором образовался небольшой затор. Однако терпением отличились не все участники дорожного движения. Так, водитель тёмного кроссовера, по-видимому, решил не тратить время в пробке. Как видно на кадрах, пересёк двойную сплошную и объехал машины по встречной полосе. Его примеру чуть позже последовал и другой автомобилист.

Как сообщает мобильный репортёр, инцидент произошёл на бульваре Победы в среду утром.
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