В Воронеже на видео попало нарушение ПДД
- Автор:
- nik808_1
- Дата публикации:
- 12:16
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На бульваре Победы перед светофором образовался небольшой затор. Однако терпением отличились не все участники дорожного движения. Так, водитель тёмного кроссовера, по-видимому, решил не тратить время в пробке. Как видно на кадрах, пересёк двойную сплошную и объехал машины по встречной полосе. Его примеру чуть позже последовал и другой автомобилист.
Как сообщает мобильный репортёр, инцидент произошёл на бульваре Победы в среду утром.
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