В Воронеже на видео попало нарушение ПДД

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37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/195145

Эти кадры прислал мобильный репортёр из Воронежа. По словам автомобилиста, в объектив его регистратора попало сразу два нарушения ПДД.На бульваре Победы перед светофором образовался небольшой затор. Однако терпением отличились не все участники дорожного движения. Так, водитель тёмного кроссовера, по-видимому, решил не тратить время в пробке. Как видно на кадрах, пересёк двойную сплошную и объехал машины по встречной полосе. Его примеру чуть позже последовал и другой автомобилист.Как сообщает мобильный репортёр, инцидент произошёл на бульваре Победы в среду утром.