Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Плакаты об ограничении использования дронов в Москве разместили на станциях метро

Плакаты об ограничении использования дронов в Москве разместили на станциях метро

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:36
  • 16
  • 0

Плакаты об ограничении использования дронов в Москве разместили на станциях метро.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

41 0
12:32 | denis947
Снаряд времен ВОВ обнаружили на Люблинском кладбище
13 0
12:14 | Artem_077
Интерактивный павильон московского зоопарка начал свою работу в рамках экологической недели
14 0
12:12 | Uwis
На стойках "Живое общение" метро в продаже появились браслеты с картой "Тройка"
60 1
19.07 17:36 | Artem_077
Забытый баннер 9 Мая в Большом Купавенском проезде в Москве
46 0
01.08 17:17 | LaimeLaim
На Манежной площади и Александровском саду запрещены полеты дронов