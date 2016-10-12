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Браслеты и кольца с чипами заменят москвичам проездной в метро

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13:12
  • 55
  • 1

Браслеты и кольца с чипами заменят москвичам проездной в метро.

  • 55
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    13:15
    Почему бы не указать адрес в описании репортажа?
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