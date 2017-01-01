Во Вьетнаме наводнения и сели унесли жизни десятков человек
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:02
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Кадров от местных мобильных репортёров в Интернете - хватает. И некоторые из них - просто шокируют. Кто-то, к примеру, снял на видео, как мощный сель - сносят несколько жилых домов с такой лёгкостью, словно это - невесомые детские игрушки.
Вообще, так называемые внезапные паводки - стали для вьетнамцев главной напастью. Поскольку бурные потоки - в горных районах - появляются словно из ниоткуда. И за считанные минуты затапливают огромные территории. Многие - просто не успевают спастись. И - тонут. Поэтому в списке жертв удара стихии - уже почти 70 человек. В основном - это сельские жители. Хотя и в крупных городах проблем хватает.
Там - залиты дороги, проехать по которым теперь, судя по этому видео, весьма проблематично. Местами единственный вариант передвижения, как видно на этих кадрах, на лодке. А до суши - приходится плыть да плыть. И даже на этом - ничего, вероятно, не закончилось.
Сообщается, что на ближайшее время синоптики обещают вьетнамцам - новые ливни. И, как следствие, новые наводнения.
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