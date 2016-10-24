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Главная  /  Репортажи  /  Три лодки столкнулись на реке Иртыш в Омской области

Три лодки столкнулись на реке Иртыш в Омской области

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:25
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Массовая авария случилась на Иртыше, в Омской области - столкнулись сразу три лодки. Участник необычного транспортного происшествия выложил кадры в интернет.

Владелец одной из моторок на большой скорости помчался наперерез двум другим. Результат был, в общем-то, прогнозируемым. После сильного удара один пассажир не удержался на борту и улетел в воду. К роликам с ДТП пользователи Сети уже привыкли, а вот такое зрелище вызвало в омских пабликах значительный резонанс.

Люди предполагают, что виновник необычной аварии сделал это намеренно, в шутку. Но не видят в произошедшем ничего смешного и вспоминают пословицу о том, что “рыбак рыбака видит издалека” . Сообщается, что потерпевшего достали из холодной воды и повезли на берег - отогреваться.

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