Три лодки столкнулись на реке Иртыш в Омской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:25
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Владелец одной из моторок на большой скорости помчался наперерез двум другим. Результат был, в общем-то, прогнозируемым. После сильного удара один пассажир не удержался на борту и улетел в воду. К роликам с ДТП пользователи Сети уже привыкли, а вот такое зрелище вызвало в омских пабликах значительный резонанс.
Люди предполагают, что виновник необычной аварии сделал это намеренно, в шутку. Но не видят в произошедшем ничего смешного и вспоминают пословицу о том, что “рыбак рыбака видит издалека” . Сообщается, что потерпевшего достали из холодной воды и повезли на берег - отогреваться.
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