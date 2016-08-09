В ЮАР мужчина получил креслом по голове
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:35
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Сообщается, что перед мужчинами стояла задача - спустить кресло с высоты второго этажа. И им это, надо сказать, удалось. Правда, довольно опасным - как для мебели, так и для самих героев ролика - способом. Они попытались голыми руками поймать увесистый предмет. Однако, по-видимому, недооценили тяжесть мебели.
Теперь пользователи Сети гадают, в каком состоянии находится мужчина, получивший креслом по голове. Надеются, что после мощного удара он всё же остался жив. И уповают на то, что стоящий на очереди диван спустят вниз другим, более традиционным способом.
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