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Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 18 октября 2017 года

Автор:
MR_Дмитрий
Дата публикации:
13:57
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18 октября на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы ВестиNET - Мобильный репортёр.

В программу, показанную в эфире 18 октября, вошли кадры о том, как сильные лесные пожары бушуют в Португалии, кадры о том, как массовое ДТП произошло из-за природного пожара в Краснодарском крае, кадры о том, как Олег Газманов попал в ДТП из-за ямы на дороге в Пермском крае,
репортаж Клочкова Олега о том, как самосвал с щебнем провалился в забытый бункер в Подмосковье и кадры о том, как пожар произошёл на корабле в порту Пусана. Также в эфире последние новости интернет-технологий.

Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.

Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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