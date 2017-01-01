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В Казани "ГАЗель" протаранила несколько автомобилей

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14:11
  • 53
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"Машина даже не тормозила," - так комментируют очевидцы ДТП в Казани, которое случилось накануне днём.

На улице Ибрагимова "ГАЗель" на скорости протаранила несколько припаркованных автомобилей. А одному из прохожих - чудом удалось избежать столкновения с груженой стройматериалами машиной. На кадрах видно, что мужчина стоял рядом с теми автомобилями, в которые врезалась "ГАЗель". Но заметив приближающийся грузовик, отпрыгивает в сторону.

Очевидцы сообщают, что всего было повреждено четыре машины - не считая самого большегруза. По какой причине машину повело в сторону - неизвестно. Сведения о пострадавших в результате ДТП - не уточняются.
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