В Казани "ГАЗель" протаранила несколько автомобилей
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 14:11
-
- 53
На улице Ибрагимова "ГАЗель" на скорости протаранила несколько припаркованных автомобилей. А одному из прохожих - чудом удалось избежать столкновения с груженой стройматериалами машиной. На кадрах видно, что мужчина стоял рядом с теми автомобилями, в которые врезалась "ГАЗель". Но заметив приближающийся грузовик, отпрыгивает в сторону.
Очевидцы сообщают, что всего было повреждено четыре машины - не считая самого большегруза. По какой причине машину повело в сторону - неизвестно. Сведения о пострадавших в результате ДТП - не уточняются.
- 53
Комментарии (0)