В Москве простились с актером Дмитрием Марьяновым

Автор: tim777 Дата публикации: 14:53

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Прощание с артистом Дмитрием Марьяновым завершилось в Доме кино, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Отдать память актеру пришли его друзья и коллеги: спортсмен Николай Бадюк, музыкант Алексей Кортнев, жена Николая Караченцева, актриса Людмила Поргина, представители байкерских движений (артист увлекался ездой на мотоцикле), а также актеры Гоша Куценко, Марат Башаров, Александр Домогаров, Дмитрий Певцов, Ирина Апексимова, Андрей Смоляков, Георгий Мартиросян, Валерий Николаев, Александр Стриженов, Федор Добронравов и другие. «Дима - это было счастье в театре. Более доброго человека, независтливого, который так любил работать, так любил свое дело, найти трудно. Никаких интриг - счастье и любовь ко всем своим партнерам. Он умел не только работать, но он умел учиться у таких своих товарищей, как Евгений Павлович Леонов, Татьяна Ивановна Пельтцер, Коля Караченцев, Олег Янковский, Саша Абдулов, Броневой, Инна Чурикова. Он мог учиться бесконечно. Я так горжусь, что он вырос в очень хорошего, большого актера», - сказала Л.Поргина. В конце церемонии с Д.Марьяновым попрощались родственники артиста. После панихиды близкие артиста отправятся на похороны на Химкинское кладбище. Во время церемонии на экранах Дома кино показывали фильмы с участием артиста. Рядом с открытым гробом установлены венки от друзей и близких Д.Марьянова, Гильдии киноактеров, председателя Союза кинематографистов России режиссера Никиты Михалкова, коллектива «Квартет И», московской школы №123, в которой учился Д.Марьянов. Д.Марьянову стало плохо 15 октября 2017 г. в подмосковной Лобне, друзья отвезли его в городскую больницу, так как местная служба «скорой помощи», по некоторым данным, была перегружена. Прибыв на место, сопровождающие передали пациента врачам, которые около 19:30 констатировали смерть актера. По факту гибели Д.Марьянова Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). Д.Марьянов родился 1 декабря 1969 г. в Москве. В 1992 г. окончил театральное училище им. Б.Щукина. Сразу был принят в труппу театра «Ленком», в котором работал до 2003 г. Являлся актером «Независимого театрального проекта», снялся в фильмах «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город». Всего им было сыграно в кино более 80 ролей.