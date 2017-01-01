Я лужу разведу ковшами. Осенний ремонт дорог в городе Тутаеве Ярославской области

Черноисточинское водохранилище заволокло зелёной жижей: видео с высоты птичьего полёта

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столбы пепла

В порту Одессы рабочие покрасили Чёрное море

Гигантский гейзер забил из-под земли в Казани

Два жилых дома сгорели в Димитровграде

Задымление в электричке произошло в Московской области

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 11 октября 2017 года

Транспортировка арки Керченского моста попала на видео

Пожар на автостоянке произошёл в Санкт-Петербурге

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  После публикации нашего видео отремонтировали ливнёвку на улице Давыдова в городе Владивостоке

После публикации нашего видео отремонтировали ливнёвку на улице Давыдова в городе Владивостоке

Автор:
Nikolaky
Дата публикации:
18.10 22:52
  • 41
  • 0

27 сентября мы публиковали ролик о состоянии дороги на улице Давыдова, дом 28. Это дорога к школе. Ливнёвку после нашего репортажа отремонтировали, а дорогу - нет. Ждём...

  • 41
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

34 0
18.10 08:30 | Kamch
"За что мы платим налоги?": житель Камчатки возмущён состоянием дороги в Усть-Большерецком районе
65 0
17.10 14:58 | Аноним
Житель Хабаровска жалуется на вырубку деревьев во дворе дома
66 0
07.10 10:40 | yul295
Пожар в Кавалерово Приморского края
148 0
27.09 13:52 | mreportertv
Автомобиль наехал на коляски с детьми во Владивостоке
134 1
04.08 12:00 | nadezda-z
Жители посёлка Новобурейский обеспокоены дорожными работами на улице Пионерской