В столице отмечается резкий порывистый ветер

Автор: tim777 Дата публикации: 17:24

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18 октября в столичном регионе установилась ветреная погода. Изредка сквозь плотную облачность проглядывает солнце. При этом температура на несколько градусов превышает климатическую норму и в настоящее время составляет +9 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столицу придёт похолодание и уже на выходные возможны первые заморозки. При этом существенных осадков не ожидается. Возможны кратковременные осадки, в том числе и виде мокрого снега.