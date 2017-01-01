В РФ могут ввести экологический сбор за полиэтиленовые пакеты в магазинах

Автор: Sargo Дата публикации: 17:50

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С таким предложением выступил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. «Я не хочу вообще уничтожить полиэтиленовые пакеты и сделать их изгоями. Но необходима конкуренция между бумажными и полиэтиленовыми пакетами, надо давать людям право выбора», — пояснил Иванов. Он подчеркнул, что полиэтилен наносит колоссальный ущерб окружающей среде, поэтому и нужно ограничить использование таких пакетов и ввести соответствующий экологический сбор.