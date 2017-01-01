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Осень в парке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:50
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Сильные порывы ветра срывают листву ею усыпано всё вокруг. Природный художник раскрашивает все вокруг.

  • 16
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