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Буддийский храм построят на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:51
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Закладной камень для постройки буддийского храма на Поклонной горе.

  • 16
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