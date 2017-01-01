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Подготовка фонтанов на Поклонной горе к зиме

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:52
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  • 0

На Поклонной горе часть фонтанов подготовили к зимнему сезону, а часть работники парка бережно подготавливают.

  • 21
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