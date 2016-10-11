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Цветочные часы демонтировали на Поклонной горе

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:52
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Цветочные часы демонтировали на Поклонной горе до следующего теплого сезона.

  • 16
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