На Крымском мосту продолжаются ремонтные работы по замене электрооборудования
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 22:05
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В центре Москвы на Крымском мосту продолжаются работы по замене электрооборудования. С двух кранов-манипуляторов специалисты проводят работы на высоте около 30 метров где производят замену кабелей подсветки и обновления новых систем освещения, так чтобы в вечерние и ночные часы опоры моста украшала новая подсветка. Работы ведутся уже на протяжении нескольких недель и проводятся на двух пролетах моста с разных сторон попеременно с частичным перекрытием тротуара. Для удобства движения пешеходов, зоны проведения работ огорожены специальными конусами и сигнальными лентами.
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