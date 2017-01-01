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Главная  /  Репортажи  /  На Крымском мосту продолжаются ремонтные работы по замене электрооборудования

На Крымском мосту продолжаются ремонтные работы по замене электрооборудования

Автор:
tim777
Дата публикации:
22:05
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В центре Москвы на Крымском мосту продолжаются работы по замене электрооборудования. С двух кранов-манипуляторов специалисты проводят работы на высоте около 30 метров где производят замену кабелей подсветки и обновления новых систем освещения, так чтобы в вечерние и ночные часы опоры моста украшала новая подсветка. Работы ведутся уже на протяжении нескольких недель и проводятся на двух пролетах моста с разных сторон попеременно с частичным перекрытием тротуара. Для удобства движения пешеходов, зоны проведения работ огорожены специальными конусами и сигнальными лентами.

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