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Главная  /  Репортажи  /  В проезде Серебрякова произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга

В проезде Серебрякова произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга

Автор:
Max_019
Дата публикации:
21:20
  • 130
  • 1

Вечером 18 октября на северо-востоке столицы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. В проезде Серебрякова, на перекрёстке с Медведковским шоссе, столкнулись 2 автомобиля: "Kia Cerato" и "Hyundai Solaris", принадлежащий службе каршеринга. Автомобиль "Киа" двигался по Медведковскому шоссе и совершал левый поворот - в проезд Серебрякова. За рулём иномарки находилась девушка. Вместо того, чтобы занять правую сторону дороги она выехала на встречную полосу и врезалась в стоящий на светофоре автомобиль каршеринга. От удара последнего выбросило на тротуар. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля "Hyundai". Ему потребовалась госпитализация. Девушка-водитель автомобиля "Киа" объяснила сотрудникам ДПС, что она месяц назад получила права и не справилась с управлением. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии. Движение транспорта в районе аварии затруднено, т. к. аварийные автомобили заняли 1,5 полосы.

  • 130
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Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    22:37
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 22:22 http://www.mskagency.ru/materials/2715903 18.10.17
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