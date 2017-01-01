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Туман над рекой Вятка в городе Кирове

Автор:
Krepodgy
Дата публикации:
22:44
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Вид с 15-го этажа на реку Вятка в городе Кирове.

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