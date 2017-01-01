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Неизвестные устроили перестрелку на юго-востоке Москвы в районе Люблино

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
22:13
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Вечером 18 октября юго-востоке Москвы, на улице Верхние Поля у дома №11 кор. 1 неизвестные устроили перестрелку. На место ЧП прибыли сотрудники полиции. Как рассказала очевидец, она подошла купить пиццу в пиццерии. Рядом стояли молодые люди, через несколько мнут у них возник конфликт со стрельбой. Со слов девушки, неизвестные уехали на Ауди. Все обстоятельства перестрелки выясняются.

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